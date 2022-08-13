Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Агсуинского агропарка (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Агсуинском районе с работой Закрытого акционерного общества "Агсуинский агропарк".

Как сообщает Trend, генеральный директор ЗАО "Агсуинский агропарк" Атабаба Исаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что общая территория "Агсуинского агропарка", начавшего функционировать с 2018 года в области животноводства и земледелия, составляет 1843 гектара, а его проектная стоимость – 18 миллионов манатов. Участок под строительство агропарка составляет 10 гектаров. Закрытое акционерное общество, отдающее предпочтение привлечению к работе местных специалистов, поставил перед собой в качестве важной задачи обеспечение занятости населения. В настоящее время здесь трудятся около 200 постоянных работников, а в зависимости от сезона работой обеспечиваются 240-250 человек.

Было подчеркнуто, что проделана значительная работа по улучшению инфраструктурного обеспечения предприятия, проложена новая дорога общей протяженностью 34 километра, реконструированы имеющиеся дороги. Для обеспечения агропарка электроэнергией на территории села Арабмехтибей сооружены 1 электростанция, 7 трансформаторных пунктов, в том числе два 630-киловольтных, один 100-киловольтный, один 35-киловольтный. Кроме того, проложена линия электропередачи протяженностью 45,4 километра, обновлены кабели связи, SIP, проделаны работы по освещению. Одновременно построен и сдан в эксплуатацию современный мост через реку Гирдманчай, в целях обеспечения предприятия газом проложена газовая линия протяженностью 33 километра.

Одним из основных направлений деятельности агропарка является животноводство. Здесь содержатся 2200 голов крупного рогатого скота молочной и мясной пород. В течение года на предприятии производится 4 миллиона литров молока.

Было сообщено, что в целях повышения плодородности земли на территории агропарка используются органические и минеральные удобрения. В верхнем слое почвы с помощью техники лазерного выравнивания проведены работы по выравниванию, проложены дренажные каналы, благодаря чему решена проблема засоления, в итоге более 1600 гектаров земельных участков приведены в пригодное для возделывания состояние. На этой территории посажены высокоурожайная кукуруза, ячмень, пшеница, горох нут, а также такие кормовые растения, как клевер, овес, улучшен травяной покров. В целях орошения посевных площадей организовано рациональное использование воды Верхне-Ширванского канала, проложен водопровод протяженностью 22 километра, сданы в эксплуатацию 5 насосных и 6 артезианских скважин, на площади 800 гектаров сооружены пивотные оросительные системы, отвечающие высоким стандартам. В земледелии применяется система очередности. Кроме того, построены бетонные силосные ямы на 16 тысяч тонн для хранения собранного силоса и зернохранилища на 13 тысяч 500 кубометров. В агропарке сдан в эксплуатацию завод по производству 5 тонн кормов в час, оборудование для предприятия поставлено из Турции.

Было отмечено, что на территории предприятия также действует семеноводческое хозяйство, способное очищать в течение года 10 тысяч тонн семян. На предприятии создан транспортно-технический парк, состоящий из 38 тракторов и комбайнов, 133 единиц другой сельскохозяйственной техники. Продукция "Агсуинского агропарка" направлена на обеспечение спроса внутреннего рынка.

Отметим, что агропарки, создаваемые в последние годы в рамках мер, осуществляемых в целях обеспечения устойчивого развития национальной экономики, с применением научного подхода, передовых технологий и опыта, вносят важный вклад в укрепление продовольственной безопасности в нашей стране, снижение зависимости от импорта, повышение сбалансированного развития регионов и уровня занятости населения, а также улучшение обеспечения перерабатывающей промышленности местным сырьем. Создание агропарков, наряду с ускорением развития в аграрном секторе, играет существенную роль в увеличении количества экспортоориентированной продукции и усилении экспортного потенциала страны.

В 32 районах нашей республики на территории 239,3 тысячи гектаров создан 51 агропарк и крупное фермерское хозяйство общей проектной стоимостью 2,4 миллиарда манатов. Из них 34 специализируются на растениеводстве, 14 – растениеводстве и животноводстве, 1 – на животноводческой деятельности, а 2 – в сортировочно-фасовочной, перерабатывающей и логистической сферах.

На сегодняшний день в агропарки вложены частные инвестиции на сумму 1,3 миллиарда манатов. Кроме того, государство приняло соответствующие меры поддержки агропарков. Так, в отношении 26 из 27 агропарков, получивших документ инвестиционного поощрения, применена льгота на сумму 43,7 миллиона манатов на импорт техники, технологического оборудования и установок. На создание или расширение деятельности 25 агропарков предоставлен льготный кредит в размере 184,2 миллиона манатов. Кроме того, за счет государственных средств осуществляется инфраструктурное обеспечение агропарков.

Важную роль агропарки играют и в повышении уровня занятости. В настоящее время 4491 человек обеспечен в агропарках постоянной, а 6303 – сезонной работой. В дальнейшем планируется создать дополнительно 4672 рабочих места.

В стране уже начали функционировать 44 агропарка, в остальных ведутся работы по проектированию. Одним из действующих агропарков является ЗАО "Агсуинский агропарк" в селе Чийни Агсуинского района.