Азербайджанские военнослужащие приняли участие в тренинге в Турции (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие приняли участие в тренинге в Турции, сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В соответствии с планом двустороннего сотрудничества, подписанным между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие азербайджанской армии в рамках проекта "Братская бригада" приняли участие в тренинге, проведенном в Турции с целью обмена опытом.
Согласно информации, в связи с завершением тренинга состоялась церемония с участием командующего армейским корпусом вооруженных сил Турции генерал-лейтенанта Расима Ялдыза и других высокопоставленных офицеров.
Выступая на церемонии, генерал-лейтенант Ялдыз, подчеркнув образцовую службу азербайджанских военнослужащих в рамках проекта "Братская бригада", выразил уверенность в том, что полученные знания и опыт послужат дальнейшему усилению азербайджанской армии.
В заключение была сделана памятная фотография.
(Перевод: Нубар Кулузаде)