Ожидаем, что виновные в провокации против посольства Азербайджана в Лондоне будут привлечены к ответственности – Лейла Абдуллаева (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Ожидаем, что провокация против посольства Азербайджана в Лондоне будет детально расследована и лица, совершившие эту провокацию, будут привлечены к ответственности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Как отметила Абдуллаева, посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению членов радикальной религиозной группы и этот инцидент серьезно ставит вопрос о безопасности дипмиссии.

«Еще раз напоминаем, что безопасность дипломатических представительств, в том числе дипломатов, должна обеспечиваться страной пребывания в соответствии с международными обязательствами. В этой связи важно, что британский министр упомянул безопасность дипломатического персонала в качестве приоритетного вопроса. Что касается выражения «свобода мнения», то способы/правила применения этого принципа в свободном обществе, не имеющие ничего общего с нападением на наше посольство в Лондоне, вероятно, хорошо известны соответствующим учреждениям Британии, которая является старой западной демократией. В противном случае интерпретация любых радикальных и незаконных действий под прикрытием выражения «свобода» может вызвать серьезные проблемы для безопасности страны», - сказала она.