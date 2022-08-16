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Госпогранслужба не является структурой, определяющей государственную границу - Аббас Халилов (Дополнено)

Политика Материалы 16 августа 2022 12:09 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 11:36)

БАКУ /Trend/ - Госпогранслужба не является структурой, определяющей государственную границу, хотя и представлена в комиссии по делимитации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.

"В обязанности ГПС входит исполнение поставленных перед ней задач, принятых решений. Мы готовы к их исполнению на высоком уровне”,- отметил Халилов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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