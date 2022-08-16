Госпогранслужба не является структурой, определяющей государственную границу - Аббас Халилов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Госпогранслужба не является структурой, определяющей государственную границу, хотя и представлена в комиссии по делимитации.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.
"В обязанности ГПС входит исполнение поставленных перед ней задач, принятых решений. Мы готовы к их исполнению на высоком уровне”,- отметил Халилов.
(Перевод: Нубар Кулузаде)