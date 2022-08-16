На освобожденных территориях Азербайджана созданы 110 погранично-боевых пунктов - госпогранслужба (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С целью охраны и защиты государственной границы на освобожденных территориях Азербайджана построены 19 комплексов новых воинских частей, созданы 110 погранично-боевых пунктов, на госгранице с Ираном восстановлены 14 пограничных застав.

Как сообщает во вторник Trend, об этомсказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.

По его словам, построены пропускные пункты "Эйвазлы" и "Газанчы" на государственной границе.

"Организована деятельность по погранконтролю в Физулинском международном аэропорту. Территория площадью 1452 гектара очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов, были выявлены и обезврежены 1530 противопехотных, 1762 противотанковых мин и 245 неразорвавшихся боеприпасов. На освобожденных территориях проложены 104 километра новых дорог, а на 223,7 километра дорог проведен капитальный и текущий ремонт”, - сказал Халилов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)