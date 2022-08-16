На азербайджано-иранской границе восстановлена деятельность 14 застав - госпогранслужба (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На азербайджано-иранской границе восстановлена деятельность 14 застав.

Как сообщает Trend, об этом во вторник на пресс-конференции сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.

По его словам, на государственной границе с Арменией существует 110 боевых пунктов Азербайджана.

"В настоящее время там продолжается служба. Проведена и продолжает вестись работа по очистке территорий от мин”, - отметил Халилов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)