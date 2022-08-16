Попытки контрабанды наркотиков в Азербайджан чаще регистрируются на госгранице с Ираном - госпогранслужба (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Попытки контрабанды наркотиков в Азербайджан чаще регистрируются на госгранице с Ираном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.

По его словам, ГПС систематически информирует общественность о фактах применения оружия против пограннарядов лицами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.

Халилов отметил, что в период оккупации азербайджанских земель они активно использовались для перевозки наркотиков через госграницу в направлении Джабральского района. "После освобождения наших территорий мы проделали в этом направлении очень большую работу. Однако эти силы нацелены на продолжение своей преступной деятельности. В настоящее время охрана госграницы на этих территориях организована на высоком уровне", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)