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Великобритания расширит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования в Карабахе - посол (ВИДЕО)

Политика Материалы 17 августа 2022 16:29 (UTC +04:00)
Великобритания расширит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования в Карабахе - посол (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Tend/ - Великобритания продолжит работать над расширением сотрудничества с Азербайджаном в области разминирования в Карабахе.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа в Twitter.

"Собаки-миноискатели отлично справляются со сложной задачей по поиску мин. Благодаря им жизни людей подвергаются меньшему риску. Мы будем работать над продолжением и расширением сотрудничества с Азербайджаном в этой области", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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