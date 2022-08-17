Великобритания расширит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования в Карабахе - посол (ВИДЕО)

БАКУ /Tend/ - Великобритания продолжит работать над расширением сотрудничества с Азербайджаном в области разминирования в Карабахе.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа в Twitter.

"Собаки-миноискатели отлично справляются со сложной задачей по поиску мин. Благодаря им жизни людей подвергаются меньшему риску. Мы будем работать над продолжением и расширением сотрудничества с Азербайджаном в этой области", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)