Состоялась презентация периодического доклада правительства Азербайджана по международной конвенции (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 20:30)

БАКУ /Trend/ - 15-16 августа в Женеве в рамках 107-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации был представлен периодический доклад правительства Азербайджана по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, страну на мероприятии представляла делегация во главе с замминистра иностранных дел Эльнуром Мамедовым, состоящая из представителей соответствующих государственных структур.

В ходе презентации доклада замминистра отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с соответствующими договорными органами в области прав человека ООН. Было отмечено, что Азербайджан является мультиэтнической страной, представлена информация об эффективной деятельности Бакинского международного центра мультикультурализма в области продвижения ценностей мультикультурализма, сохранения культурного, религиозного и лингвистического разнообразия в стране.

Замминистра отметил, что осуществленная Арменией этническая чистка и оккупация на протяжении десятилетий азербайджанских территорий была основным препятствием для реализации конвенции. Он проинформировал о работе Азербайджана в связи с возвращением вынужденных переселенцев на родные земли после окончания конфликта в результате победы страны в 44-дневной войне и восстановлением на этих территориях мультиэтнических общин, отметив, что очистка этих территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов является одной из приоритетных задач в этом направлении.

Было подчеркнуто, что в решении суда о временных мерах по делу, возбужденному Арменией в Международном суде против Азербайджана, многие обращения Армении были отклонены, в аналогичном деле по иску, поданному Азербайджаном против Армении, судом потребовано принятие Арменией мер по пресечению разжигания и пропаганды расовой ненависти.

Комитетом было отмечено, что вопросы, связанные с разжигающими ненависть заявлениями в Армении, будут рассмотрены во время презентации периодического доклада правительства Армении.

После презентации доклада был проведен интерактивный конструктивный диалог, были даны ответы на вопросы, поднятые членами комитета.

Члены комитета положительно оценили предпринимаемые в Азербайджане последовательные меры по сохранению ценностей мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости.

(Перевод: Нубар Кулузаде)