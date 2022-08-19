В Азербайджане частные ветеринарные услуги освобождены от НДС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Для физических лиц, оказывающих частные ветеринарные услуги в Азербайджане, фиксированная ежемесячная сумма по упрощенному налогу установлена в размере 20 манатов.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

Согласно изменениям, размер ежемесячного налога для физических лиц, занимающихся этим видом деятельности, будет определяться с применением следующих коэффициентов:

- в Баку (включая села и поселки) - 2,0;

- в Гяндже, Сумгайыте и Хырдалане - 1,5;

- в поселках и селах Абшеронского района (кроме города Хырдалан), Ширване, Мингячевире, Нахчыване, Лянкяране, Евлахе, Шеки и Нафталане - 1,0;

- в других районах (городах) и поселках (селах) - 0,5.