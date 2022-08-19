Назначен новый посол Азербайджана в Бразилии - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал раcпоряжение о назначении Рашада Интигам оглу Новруза послом Азербайджана в Бразилии.

Другим распоряжением главы государства Эльхан Полух оглу Полухов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Бразилии, а также в Эквадоре, Гайане, Суринаме, Тринидаде и Тобаго.

Еще одним распоряжением Президента Азербайджана Эльхан Полухов также отозван с должности полномочного представителя Азербайджана при Сообществе стран Карибского бассейна.