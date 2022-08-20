В Азербайджане внесены изменения в Положение о начислении и выплате пособий

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в Положение о начислении и выплате пособий.

Об этом Trend сообщили в субботу в Кабинете министров Азербайджана.

Постановлением №320 Кабинета министров устраняется неопределенность относительно срока выплаты пособия в связи с временной утратой трудоспособности и уточняется, что этот срок в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Азербайджана охватывает период не более 1 года. При расчете размера пособия учитываются в качестве заработка все доходы, а не часть доходов привлеченного к обязательному государственному социальному страхованию застрахованного лица. При этом в автоматизированном порядке добавляется норма о назначении и выдаче пособия на детей, родившихся после 31 декабря 2020 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)