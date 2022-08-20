Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня», проводимого с участием 9 стран в рамках «Армейских международных игр-2022» в Гвардейском гарнизоне Казахстана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В эстафете оба состава азербайджанской команды, проявив профессионализм, справились со всеми поставленными задачами.

Военнослужащие поочередно пересекали полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожив из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов намеченные цели.

Азербайджанские артиллеристы, успешно завершившие этап, по решению судейской комиссии заняли третье место в конкурсе. Первое и второе места заняли команды из Казахстана и России соответственно.

Отметим, что церемония закрытия конкурса «Мастера артиллерийского огня» состоится 23 августа.