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Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

Политика Материалы 20 августа 2022 14:10 (UTC +04:00)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня», проводимого с участием 9 стран в рамках «Армейских международных игр-2022» в Гвардейском гарнизоне Казахстана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В эстафете оба состава азербайджанской команды, проявив профессионализм, справились со всеми поставленными задачами.

Военнослужащие поочередно пересекали полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожив из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов намеченные цели.

Азербайджанские артиллеристы, успешно завершившие этап, по решению судейской комиссии заняли третье место в конкурсе. Первое и второе места заняли команды из Казахстана и России соответственно.

Отметим, что церемония закрытия конкурса «Мастера артиллерийского огня» состоится 23 августа.

Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся последний этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
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