Отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 августа в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщили Trend в министерстве, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД АР, члены Милли Меджлиса (парламент), сотрудники посольства Сербии, представители действующих в Азербайджане компаний, а также другие участники.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов выразил искренние поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией. Отметив, что за прошедшие 25 лет отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического партнерства, замминистра подчеркнул, что Сербия является одной из 12 европейских стран, с которыми Азербайджан подписал документ об установлении отношений стратегического партнерства. Подчеркнув, что отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии в различных сферах, в том числе в политической, экономической, гуманитарной, торговой, инфраструктурной, Халафов отметил, что между Азербайджаном и Сербией существует потенциал для сотрудничества в других областях, в том числе в транспортной, энергетической. Говоря об усилиях Азербайджана по установлению мира после 44-дневной войны, в результате которой в регионе появились новые реалии, он сказал, что в работах по восстановлению и реконструкции, проводимых страной на освобожденных территориях, особо поощряется сотрудничество с компаниями дружественных стран.

Выступивший далее посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлжевич отметил, что, несмотря на то, что основа дипломатических отношений между странами была заложена 21 августа 1997 года, история развития отношений является более древней. Посол также особо подчеркнул роль взаимных визитов в развитии отношений. Отмечая, что наряду с двусторонним партнерством, между двумя странами существует плодотворное сотрудничество на многосторонних платформах, дипломат особо подчеркнул сотрудничество двух стран и в организации юбилейного мероприятия в честь 60-летия Движения неприсоединения, которое состоялось в Белграде в прошлом году. В заключение он поздравил участников мероприятия с 25-летием установления дипломатических отношений и пожелал дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между двумя странами.

Затем участники ознакомились с выставкой, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)