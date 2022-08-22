Продолжаются широкомасштабные строительные работы вдоль автодороги Губадлы - Эйвазлы (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы является одним из реализуемых по поручению главы государства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах проектов дорожной инфраструктуры, которые сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел Азербайджана.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Согласно информации, дорога четвертой технической категории протяженностью 28,5 километра будет двухполосной.

Здесь на территории со сложным рельефом ведутся широкомасштабные строительные работы:

- на 0-5 км ведется строительство дорожного полотна;

- на 5-6-км - завершено строительство дорожного полотна

- на 6-14 км выполняются работы по приведению склонов в соответствие с проектным уровнем.

Работы по строительству дорожного полотна на 14-15-километровом участке близятся к завершению. На 15-20-километровом участке продолжаются строительные работы по приведению склонов в соответствие с проектным уровне. На 20,9-21-километровом участке работы по строительству дорожного полотна находятся на завершающей стадии. На 21-22-километровом участке завершаются работы по профилированию и заполнению дорожного полотна. Строительство дорожного полотна на 23-25-километровом участке уже завершено.

На 27-28 километрах ведутся работы по заполнению и строительству нового дорожного полотна.

Также ведется строительство круглых труб, прямоугольных водных путепроводов и эстакад, автомобильных мостов. Проводятся предварительные работы по бетонированию фундамента прямоугольного водовода, выполняется строительство водопропускной бетонной трубы, завершены свайные работы на 4-м мосту протяженностью 122,4 метра, на 2,5-километровом участке выполнены работы по бурению и бетонированию.

Работы по бетонированию свай ведутся на 21-километровом участке автомобильного моста длиной 66 метров, построенного на 2-м километре. Строительные работы на опорах А1, А2 моста близятся к завершению, на фундаменте опоры Р2 выполняются работы по бетонированию.

Для своевременного и качественного выполнения работ привлечено необходимое количество живой силы и техники. Для обеспечения выполнения строительства в короткие сроки на территории был построен лагерь. В лагере построены асфальтобетонный, бетонный и песчано-гравийный заводы, создана специальная территория для хранения и обслуживания машин и механизмов, а также офис со всеми удобствами для работников, столовая и места для отдыха.

Автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы проходит по территории сел Махмудлу, Хыдырлы, Мюсканлы, Меликахмедли, Гуданлы, Давудлу, Эйвазлы Губадлинского района.

(Перевод: Нубар Кулузаде)