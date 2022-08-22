Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с жертвами мин

БАКУ /Trend/ - Число жертв от разрыва мин на освобожденных территориях Азербайджана продолжает расти.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации, распространенной омбудсменом Азербайджана Сабиной Алиевой.

В результате минирования азербайджанских земель, которые в течение многих лет были под оккупацией Армении, двое азербайджанских военнослужащих - 20 августа Вугар Сулейманов и 21 августа - Гейдар Гюльмалыев получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине на территории освобожденного Лачинского района. К сожалению, отсутствие точных минных карт приводит к таким тяжелым последствиям, говорится в сообщении.

"Мы осуждаем это безразличное отношение армянской стороны, создающее прямую угрозу жизни людей, призываем принять меры по привлечению к ответственности лиц, ответственных за совершение этих преступлений, а также по выплате азербайджанской стороне компенсаций и еще раз призываем международное сообщество к решительным мерам по этому вопросу", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)