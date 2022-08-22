Высоты Учдик-Гырхгыз-Сарыбаба очищаются от мин (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Высоты Учдик-Гырхгыз-Сарыбаба очищаются от мин. С 15 августа по сегодняшний день на уточненных позициях в Лачинском районе на участках, заминированных незаконными армянскими военными формированиями, было извлечено и обезврежено 1318 противопехотных мин типа PMN-E, произведенных в Армении в 2021 году.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны, в течение августа на освобожденных территориях инженерными подразделениями азербайджанской армии было обнаружено и уничтожено 1275 противопехотных, 16 противотанковых мин и 281 неразорвавшийся боеприпас, полностью очищено 1428 гектаров территории.

В целом на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 25 760 гектаров. Было обнаружено и уничтожено 7434 противопехотные, 2207 противотанковых мин и 9911 неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных территориях продолжаются необходимые меры по инженерному обеспечению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)