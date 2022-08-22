В Азербайджане внесены изменения в Положение о проверках в сфере предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о форме и порядке ведения единого информационного реестра проверок, проводимых в сфере предпринимательства" №383, утвержденное указом Президента Азербайджана от 15 февраля 2011 года.

Согласно указу, в пункт 4.5-2 "Положения о форме и порядке ведения единого информационного реестра проверок, проводимых в сфере предпринимательства" №383, утвержденного указом Президента Азербайджана от 15 февраля 2011 года, после слов "до окончания проверки)» добавляются слова «, в течение 1 рабочего дня с принятия решения о продлении периода, охватываемого проверкой при выездной налоговой проверке, в соответствии со статьей 36.3-1 Налогового кодекса Азербайджана».