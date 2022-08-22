Упрощены визовые процедуры для желающих въехать в Азербайджан в рамках поездки в Катар в связи с предстоящим в этой стране чемпионатом мира по футболу - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих въехать в Азербайджанскую Республику в рамках поездки в Государство Катар в связи с предстоящим в Государстве Катар в 2022 году Чемпионатом мира по футболу в период проведения чемпионата.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено:

1.Установить, что иностранцы и лица без гражданства, желающие въехать в Азербайджанскую Республику в рамках поездки в Государство Катар в связи с предстоящим в Государстве Катар в 2022 году Чемпионатом мира по футболу (Кубок мира ФИФА 2022) в период проведения чемпионата и представившие один из документов, указанных в части 2 настоящего Распоряжения, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджанской Республики с 20 ноября по 20 декабря 2022 года.

2.Основанием для выдачи визы считать один из следующих документов:

2.1. аккредитационную карту, подтверждающую прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам Компании “Q22” и Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), являющихся международными организаторами Кубка мира ФИФА 2022, или другой документ, подтверждающий прохождение аккредитации;

2.2.билет на матч для граждан стран, футбольные команды которых участвуют в Кубке мира ФИФА 2022, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в данных странах, или документ, подтверждающий приобретение билета.

3.Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики:

3.1.уведомить Компанию “Q22”, Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовых процедур для лиц, установленных в части 1 настоящего Распоряжения;

3.2.обеспечить размещение на информационных интернет-ресурсах Министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской Республики в зарубежных странах информации об упрощении визовых процедур для лиц, установленных в части 1 настоящего Распоряжения, а также возможности получения иностранцами и лицами без гражданства электронной визы посредством системы “ASAN Viza” в международных аэропортах.

4.Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики уведомить авиационные компании, осуществляющие полеты в Азербайджанскую Республику, об упрощении визовых процедур для лиц, установленных в части 1 настоящего Распоряжения.

5.Государственному агентству по туризму Азербайджанской Республики обеспечить организацию маркетинговых кампаний за пределами страны, налаживание связей с соответствующими структурами и принятие соответствующих мер по поощрению краткосрочных туристических поездок в Азербайджанскую Республику иностранцев и лиц без гражданства, планирующих поездку в Государство Катар в связи с организацией и проведением Кубка мира ФИФА 2022.