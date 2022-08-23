Азербайджан выступает за полное выполнение всех пунктов заявления от 10 ноября 2020 года

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступает за полное выполнение всех пунктов заявления, подписанного 10 ноября 2020 года и предпринимает ряд важных шагов в этом направлении.

Об этом Trend сообщил политолог Ильяс Гусейнов.

"Так, сегодня осуществляется практическая деятельность относительно реализации пункта 6 трехстороннего совместного заявления. Несомненно, в осуществлении этих работ была очень действенной антитеррористическая операция "Возмездие", и это, с одной стороны, переход под контроль нашей армии ряда господствующих высот, получение геостратегического превосходства, а с другой - активизация в политическом и дипломатическом поле. В то же время глава азербайджанского государства расценил антитеррористическую операцию "Возмездие" как карательную меру", - отметил он.

Политолог добавил, что, покидая Лачин и окрестные села, армяне вновь поджигают дома, построенные азербайджанцами, уничтожают флору и фауну, нанося серьезный ущерб экосистеме.

"Осуществление экологического террора может иметь серьезные последствия. Армяне занимаются поджогами на территории даже несмотря на то, что со стороны официального Еревана было дано указание не сжигать дома, и даже сказано, что лица, которые сожгли дома, не получат компенсации. Но мы видим, что в любом случае и леса, и дома поджигаются. Все это совершенно недопустимо. Азербайджан своими практическими шагами, благодаря политической воле и принципиальности главы государства добьется возмещения экологического ущерба, нанесенного армянами", - отметил Гусейнов.