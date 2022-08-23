Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На конкурсе «Снайперский рубеж», проводимом в городе Йезд Исламской Республики Иран в рамках «Армейских международных игр-2022», выполнены очередные упражнения второго этапа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения «Операции в городе» и «Регулирование» этапа «Парный зачёт».

В ходе упражнений азербайджанские снайперы в парах успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей, расположенных на разных расстояниях.