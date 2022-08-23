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Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)

Политика Материалы 23 августа 2022 11:24 (UTC +04:00)
Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - На конкурсе «Снайперский рубеж», проводимом в городе Йезд Исламской Республики Иран в рамках «Армейских международных игр-2022», выполнены очередные упражнения второго этапа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения «Операции в городе» и «Регулирование» этапа «Парный зачёт».

В ходе упражнений азербайджанские снайперы в парах успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей, расположенных на разных расстояниях.

Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения этапа конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
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