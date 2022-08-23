Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Насиминском районе Баку - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 2,2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном размере, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.