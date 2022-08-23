Утверждены соглашения о сотрудничестве в военной и других сферах между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указы об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в военной сфере", "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о межрегиональном сотрудничестве", "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в области борьбы с незаконной миграцией", "Соглашения о сотрудничестве между Национальным архивным управлением Азербайджана и Агентством "Озархив" Узбекистана в области архивного дела", "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в сфере промышленности".

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