...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утверждены соглашения о сотрудничестве в военной и других сферах между Азербайджаном и Узбекистаном

Политика Материалы 23 августа 2022 15:04 (UTC +04:00)
Утверждены соглашения о сотрудничестве в военной и других сферах между Азербайджаном и Узбекистаном

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указы об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в военной сфере", "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о межрегиональном сотрудничестве", "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в области борьбы с незаконной миграцией", "Соглашения о сотрудничестве между Национальным архивным управлением Азербайджана и Агентством "Озархив" Узбекистана в области архивного дела", "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в сфере промышленности".

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости