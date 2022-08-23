В Азербайджане расширен перечень платных услуг Территориального строительно-планировочного центра - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №597 Президента Азербайджана от 19 марта 2019 года "О некоторых вопросах, связанных с совершенствованием деятельности Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики".

Согласно указу, определение трасс для системы дорожного и инженерно-коммуникационного обеспечения на административных территориях городов и районов, охватывающих Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, а также определение соответствия размещения и установки на открытых площадках не являющихся капитальными строениями объектов общественного питания и мобильных торговых объектов включены в перечень платных услуг, оказываемых Территориальным строительно-планировочным центром.