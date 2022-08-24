Состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

БАКУ /Trend/ - 24 августа состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Trend.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Республики Казахстан был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Республики Казахстан.

Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев обошли строй почетного караула.

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Казахстана, а казахстанская делегация - Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств сфотографировались для официального фото.