Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о партнерстве в сфере логистики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках первого заседания казахстанско-азербайджанского делового совета подписано соглашение о партнерстве между ООО "ADY Container" и ООО "KTZ Express Hong Kong".

Как сообщает в среду Trend, соглашение охватывает вопросы углубления сотрудничества в области мультимодальных грузовых перевозок и трансконтинентальных контейнерных перевозок, в том числе реализацию совместных действий на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), международном транспортном коридоре Север-Юг, маршрутах Китай-Азербайджан-Китай, Центральная Азия-Азербайджан-Центральная Азия и по другим перспективным направлениям.

Также стороны договорились о сотрудничестве по созданию контейнерных маршрутных поездов в обоих направлениях и привлечению грузов по вышеуказанным направлениям.