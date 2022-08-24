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Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о партнерстве в сфере логистики (ФОТО)

Политика Материалы 24 августа 2022 16:16 (UTC +04:00)
Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о партнерстве в сфере логистики (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В рамках первого заседания казахстанско-азербайджанского делового совета подписано соглашение о партнерстве между ООО "ADY Container" и ООО "KTZ Express Hong Kong".

Как сообщает в среду Trend, соглашение охватывает вопросы углубления сотрудничества в области мультимодальных грузовых перевозок и трансконтинентальных контейнерных перевозок, в том числе реализацию совместных действий на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), международном транспортном коридоре Север-Юг, маршрутах Китай-Азербайджан-Китай, Центральная Азия-Азербайджан-Центральная Азия и по другим перспективным направлениям.

Также стороны договорились о сотрудничестве по созданию контейнерных маршрутных поездов в обоих направлениях и привлечению грузов по вышеуказанным направлениям.

Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о партнерстве в сфере логистики (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о партнерстве в сфере логистики (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о партнерстве в сфере логистики (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о партнерстве в сфере логистики (ФОТО)
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