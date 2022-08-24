Мы не прекратим борьбу, пока Армения не выплатит нам компенсации - житель Лачина (ВИДЕО)

ЛАЧИН /Trend/ - Мы, ветераны первой Карабахской войны, даже после войны не прекращали борьбу против Армении.

Об этом корреспонденту Trend сказал в среду житель Лачина Фахраддин Пашаев.

"Мы искали пути в правовой плоскости, чтобы достичь своей цели. В 2005 году мы обратились с заявлениями в Европейский суд по правам человека. Примерно через год наши заявления были приняты к рассмотрению. Через 10 лет суд признал наши права, и Армения была признана виновной. Еще год спустя Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсацию в размере 5 тысяч евро каждому из потерпевших по делу "Чирагов и другие против Армении". Наши адвокаты установили компенсацию за моральный ущерб, нанесенный нам, в размере 50 миллионов евро. Армения до сих пор не выплачивает компенсации. Однако мы верим, что заставим ее сделать это. Мы не прекратим свою борьбу против Армении, пока не добьемся результата", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)