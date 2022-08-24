Двусторонние торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Казахстаном стремительно развиваются - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - Двусторонние торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Казахстаном стремительно развиваются.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал исполняющий обязанности главы Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе I заседания казахстанско-азербайджанского делового совета.

По его словам, этому способствует и созданный деловой совет между двумя странами.

«В этот совет входят 24 компании как со стороны Казахстана, так и Азербайджана. Мы уверены, что дальнейшее развитие и расширение состава совета поспособствует еще большему развитию двусторонних торгово-экономических отношений», - сказал Абдуллаев.