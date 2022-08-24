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Названо количество компаний с казахстанским капиталом в Азербайджане

Политика Материалы 24 августа 2022 15:08 (UTC +04:00)
Названо количество компаний с казахстанским капиталом в Азербайджане

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано свыше 15 тысяч компаний с иностранным капиталом, из них 200 компаний - с казахстанским.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе I заседания казахстанско-азербайджанского делового совета.

По его словам, после освобождения от оккупации территорий Азербайджана иностранные предприниматели проявляют большой интерес к восстановлению этих земель.

«Карабах имеет большой потенциал для развития бизнеса в секторах энергетики, туризма, транспорта и логистики. Наше агентство получило свыше 1100 обращений от иностранных компаний для ведения бизнеса на освобожденных территориях. 65 из них приходятся на долю Казахстана», - сказал Мамедов.

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