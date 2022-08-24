Президент Ильхам Алиев: Отношения с Казахстаном и дальше будут находиться в приоритете во внешней политике Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отношения с Казахстаном и дальше будут находиться в приоритете во внешней политике Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после вручения ему ордена «Алтын Кыран» Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня как два независимых государства, уверено идущих по пути независимости, Казахстан и Азербайджан демонстрируют высокие темпы развития экономики, решения социальных вопросов, растет авторитет наших стран на мировой арене. Я рассматриваю эту награду как знак уважения ко всему азербайджанскому народу. Я особо горд тем, что получаю эту награду из Ваших рук.

Мы сегодня, как Вы отметили, провели очень обстоятельный разговор по многим вопросам двусторонней повестки дня и вопросам международного развития. И я уже сказал, еще раз хочу подтвердить полную поддержку курсу реформ, которые Вы проводите. Та политика, которую Вы проводите, полностью отвечает национальным интересам Казахстана, народа Казахстана. И те успехи, которые уже достигнуты, свидетельствуют о правильности курса, которым Вы идете. И то, что народ Казахстана это поддерживает, еще раз говорит именно об этом - о том, что наш братский Казахстан идет правильным курсом. Все цели, которые Вы поставили, уверен, будут достигнуты. Но и эта высокая награда обязывает, конечно, меня в дальнейшей деятельности по пути укрепления наших отношений. Можете быть уверены, что отношения с Казахстаном и дальше будут находиться в приоритете во внешней политике Азербайджана", - сказал глава государства.