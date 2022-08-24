В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который привел Азербайджан к исторической Победе - Касым-Жомарт Токаев Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, человека, который привел Азербайджан к исторической Победе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед вручением ордена «Алтын Кыран» Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Я сегодня с большим удовольствием совершаю официальный визит в Вашу страну. Мы провели очень плодотворную встречу в узком составе. В программу моего визита входит церемония награждения Вас высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Кыран». В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, человека, который привел Азербайджан к исторической Победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в связи с чем я сегодня Вас поздравил во время нашей личной встречи. Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить Вам орден «Алтын Кыран»", - сказал Токаев.