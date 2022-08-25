Визит Президента Казахстана в Азербайджан придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству стран

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству стран.

Как передает в среду Trend, об этом МИА «Казинформ» сказал казахстанский политолог Адиль Сайлаубек.

«По итогам этой встречи сотрудничество между нашими странами еще более укрепится. Мы являемся странами, у которых тесные взаимоотношения, у нас много общего с Азербайджаном с культурной и исторической точек зрения», - сказал Сайлаубек.

Он отметил, что визит главы казахстанского государства в Азербайджан поспособствует укреплению экономических и политических связей.

«В ходе визита Президент принял участие в ряде мероприятий и встретился с делегациями. Это одна из родственных нам стран. Я считаю, что главная задача – объединить усилия для создания образцового сотрудничества», - добавил политолог.