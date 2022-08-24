Подписан протокол I заседания казахстанско-азербайджанского делового совета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония подписания протокола I заседания казахстанско-азербайджанского делового совета.

Как сообщает в среду Trend, документ подписали Аббат Урисбаев и Ибрагим Алысой.

Кроме того, в рамках 1-го заседания казахстанско-азербайджанского делового совета подписан документ о побратимстве между городами Шуша и Туркестан.

Были подписаны и документы о побратимстве между городами Мингячевир и Уральск, меморандум о создании казахстанско-азербайджанского делового совета.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским агентством по продвижению экспорта и инвестиций и Внешнеторговой палатой Казахстана. Документ подписали Юсиф Абдуллаев и Аян Еренов.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Внешнеторговой палатой Казахстана. Документ подписали Мамед Мусаев и Аян Еренов.

Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и AO "QazTrade" подписали Орхан Мамедов и Азамат Аскарулы.

Также подписан меморандум о сотрудничестве между азербайджанским "Food City Alliance" и казахстанским "QazTrade".

Кроме того, подписано соглашение о партнёрстве между ООО "ADY Container" и ООО "KTZ Express Hong Kong".