Президент Ильхам Алиев: Центр творческого развития детей, который будет построен Казахстаном на освобожденных территориях - еще одно проявление братского отношения к нашему народу

БАКУ /Trend/ - Только что была сделана презентация дара Казахстана Азербайджану – Центра творческого развития детей, который будет построен на освобожденных территориях, и это еще одно проявление братского отношения к нашему народу.

Как сообщаетTrend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе.

"Мы уже провели очень обстоятельный разговор по широкой повестке дня наших двусторонних отношений, по международной проблематике и увидели совпадение позиций наших стран по всем вопросам. Конечно, хотел бы выразить благодарность за то, что Вы приняли приглашение и посещаете нас с официальным визитом, который, я уверен, будет иметь очень большое значение для будущего развития наших отношений. В первую очередь хотел бы еще раз, уже в присутствии делегаций, поблагодарить за награждение меня высшим орденом Республики Казахстан "Алтын Кыран". Для меня большая честь удостоиться этой награды, я рассматриваю это как свидетельство дружбы и братства наших народов и высокую оценку тому, что Азербайджан делает в плане укрепления наших отношений.

Также только что была сделана презентация дара Казахстана Азербайджану – Центра творческого развития детей, который будет построен на освобожденных территориях, и это еще одно проявление братского отношения к нашему народу, вклад в то дело восстановления Карабаха, которым сейчас мы все занимаемся", - сказал глава государства.