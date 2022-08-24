Президент Казахстана посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - 24 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает Trend, в честь высокого гостя в Аллее шехидов был выстроен почетный караул.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Президент Казахстана возложил венок к монументу "Вечный огонь".

В исполнении образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

В завершение высокому гостю, который понаблюдал за панорамой Баку с самой высокой точки города, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проделанной в городе работе по благоустройству и строительству.

(Перевод: Нубар Кулузаде)