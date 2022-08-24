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Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)

Политика Материалы 24 августа 2022 20:01 (UTC +04:00)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Выполнены соответствующие упражнения второго этапа конкурса "Снайперский рубеж", проходящего в иранском городе Йезд в рамках "Армейских международных игр-2022".

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с условиями упражнений были уничтожены цели, расположенные на расстоянии 300-500 метров. Очередная снайперская пара, преодолев полосу препятствий, открыла огонь по 4 целям, расположенным на расстоянии 400-600 метров.

Снайперские пары точным огнем уничтожили пять неподвижных и движущихся целей, расположенных на расстоянии 150-200, 200-400 и 300-800 метров.

Затем состоялась жеребьевка третьего этапа с участием членов судейской комиссии.

Отметим, что по условиям третьего этапа снайперы будут состязаться в командном зачете.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
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