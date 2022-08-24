Президент Ильхам Алиев: И в Казахстане, и в Азербайджане уже создана современная инфраструктура, которая позволяет транспортировать большие объемы грузов

БАКУ /Trend/ - И в Казахстане, и в Азербайджане уже создана современная инфраструктура, которая позволяет транспортировать большие объемы грузов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 24 августа Президент Ильхам Алиев, выступая после церемонии подписания азербайджано-казахстанских документов с заявлением для печати.

"Мы сегодня подробно говорили о сферах транспортно-логистического направления и дали соответствующие поручения членам правительства интенсифицировать контакты, поскольку Средний коридор, который объединяет наши страны, имеет очень большую перспективу. И в Казахстане, и в Азербайджане уже создана современная инфраструктура, которая позволяет транспортировать большие объемы грузов. Но мы определили дальнейшие направления сотрудничества с тем, чтобы еще больше увеличить пропускную способность Среднего коридора.

Также в Совместной декларации отмечена важность соединения Восточно-Зангезурского района Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, что также будет частью Среднего коридора. И я проинформировал Касым-Жомарта Кемелевича о той работе, которую мы осуществляем на освобожденных территориях", - сказал глава государства.