Президенты Азербайджана и Казахстана ознакомились с "Казахской юртой", установленной в Приморском национальном парке (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ознакомились с "Казахской юртой", установленной в Приморском национальном парке по случаю 30-летия азербайджано-казахстанских дипломатических отношений.

Как сообщает Trend, девушки в казахских национальных костюмах встретили глав государств хлебом.

Президенты были проинформированы о юрте.

Было отмечено, что в "Казахской юрте", открытой 1 августа, представлен туристический потенциал дружественной и братской страны. В ходе акции, которая продлится до 31 августа, информационно-туристический центр "Welcome KZ" подробно информирует посетителей о современных центрах отдыха Казахстана, его истории, обычаях и традициях, гостинице "Казахстан", горнолыжном курорте "Шимбулак", авиакомпании "Air Astana", космодроме "Байконур", центре национальной соколиной охоты "Кыран" и других туристических местах, проводит презентации, организует культурные, концертные и развлекательные программы. В юрте посетители могут ознакомиться с современным развитием Казахстана, его культурными центрами и достопримечательностями, историей и традициями страны, ступить в древний мир кочевников, послушать мелодии Страны великой степи, попробовать национальные блюда.

В ходе ознакомления было подчеркнуто, что по традиции казахский национальный дастархан накрывают для самых уважаемых гостей.

Отметим, что мероприятия, направленные на сближение и взаимное культурное обогащение двух братских народов, связанных многовековыми узами дружбы и имеющих общую историю, были организованы при поддержке посольства Казахстана, туристической компании "Discover Almaty", авиакомпании "Air Astana" и Торгового дома Казахстана в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев послушали выступление казахской музыкальной группы.

Затем главы государств побеседовали за чайным столом.