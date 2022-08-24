Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для печати (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 августа по окончании церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Trend, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые гости, дамы и господа.

Еще раз от всей души, Касым-Жомарт Кемелевич, приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Вы совершаете официальный визит Азербайджан, что является проявлением дружбы и братства между нашими народами. Сегодня в рамках визита состоялись обстоятельные переговоры, обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, вопросам, связанным с региональной безопасностью, международной проблематикой. Подписано много документов, некоторые из них подписаны в нашем присутствии, а всего более 20-ти документов подписано сегодня между соответствующими структурами, что создает еще более широкую правовую базу наших отношений. Конечно же, среди этих документов особо хотел бы отметить только что подписанную Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном. Само название этой Декларации говорит о важности этого документа. Мы не только стратегические партнеры, но и союзники. Это накладывает, конечно, особую ответственность на нас, и мы к этой ответственности готовы. Декларация охватывает очень много направлений нашего сотрудничества и, конечно же, будет служить очень серьезной базой для наших будущих действий.

Мы определили пути развития нашего сотрудничества на международной арене. Мы активно взаимодействуем в ведущих международных организациях и, конечно же, создаются новые предпосылки для многостороннего сотрудничества. В июне в Баку состоялась встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, что является новым форматом многостороннего сотрудничества, и это сотрудничество имеет большую перспективу. Также в Совместной декларации отражено возможное дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества Азербайджана с пятью Центрально-азиатскими странами, что также является, думаю, естественным, поскольку и история, и традиции, и культура наших народов диктуют более тесное взаимодействие во всех сферах.

Мы сегодня подробно говорили о сферах транспортно-логистического направления и дали соответствующие поручения членам правительства интенсифицировать контакты, поскольку Средний коридор, который объединяет наши страны, имеет очень большую перспективу. И в Казахстане, и в Азербайджане уже создана современная инфраструктура, которая позволяет транспортировать большие объемы грузов. Но мы определили дальнейшие направления сотрудничества с тем, чтобы еще больше увеличить пропускную способность Среднего коридора.

Также в Совместной декларации отмечена важность соединения Восточно-Зангезурского района Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, что также будет частью Среднего коридора. И я проинформировал Касым-Жомарта Кемелевича о той работе, которую мы осуществляем на освобожденных территориях.

Хотел бы, пользуясь возможностью, еще раз выразить благодарность Президенту Казахстана за инициативу по созданию в городе Физули, освобожденном от оккупации, Центра творческого развития детей. Сегодня презентация этого центра была сделана, и мы еще раз увидели насколько тепло в Казахстане относятся к проблеме возвращения бывших беженцев, насколько эта проблема также актуальна и для Казахстана. Мы очень благодарны за эту инициативу. Это проявление дружбы, братства, солидарности. Уверен, что Центр творчества детей, который будет носить имя великого сына казахского народа Курмангазы, помимо всего прочего, также будет и центром казахстанско-азербайджанской дружбы.

Я еще раз хотел бы выразить благодарность Президенту Казахстана за награждение меня высшим орденом Казахстана - орденом "Алтын Кыран", что переводится как "Золотой орел". Я расцениваю это как дань уважения всему азербайджанскому народу, как выражение отношения к тем усилиям, которые я прилагал и буду прилагать для развития братских отношений между нашими странами и народами.

Сегодня во время нашей встречи я подробно информировал Президента Казахстана о нынешнем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и также подтвердил намерения Азербайджана к установлению долгосрочного и прочного мира в регионе Южного Кавказа. Также выразил благодарность за постоянную поддержку со стороны Казахстана нам и во время оккупации в рамках международных структур, поддержку территориальной целостности Азербайджана, так и после Второй Карабахской войны. Мы это в Азербайджане хорошо знаем и очень высоко ценим.

Мы сегодня в рамках бесед и обсуждений также коснулись вопроса как увеличить товарооборот. Думаю, что концентрация именно на тех приоритетных направлениях нашего взаимодействия в рамках транспортно-логистической сферы, в свою очередь, позволит осуществлять больше экспортно-импортных операций. Я думаю, что есть большой потенциал. Президент Казахстана озвучил цифру, к которой мы должны стремиться, - товарооборот в миллиард долларов. Думаю, что это вполне реально с учетом нацеленности обеих сторон на углубление нашего взаимодействия.

И, конечно, обсуждали и другие вопросы - связанные со сферой ИКТ, вопросы гуманитарного сотрудничества. Иными словами, сегодня сфера обсуждения была достаточно обширна, и по каждому направлению мы видим полное совпадение взглядов наших стран, что еще раз говорит о том, что Казахстан и Азербайджан не только на словах, но и на деле являются стратегическими партнерами и союзниками.

Я еще раз хочу выразить благодарность Президенту Казахстана за визит в нашу страну, за то отношение, которое мы видим с его стороны, со стороны братского казахского народа. Хочу пожелать от своего имени и от имени всего азербайджанского народа успехов во всех начинаниях Касым-Жомарту Кемелевичу. Я уже во время беседы выразил свое отношение к тем реформам, которые он проводит, к реформам, направленным на экономическое развитие, шагам, направленным на укрепление независимости, суверенитета Казахстана. Мы в Азербайджане полностью поддерживаем эти реформы, и самое главное, что они поддерживаются народом Казахстана, который видит, что слова и дела Президента не расходятся между собой, видят результаты деятельности Касым-Жомарта Кемелевича по дальнейшему развитию Казахстана. Мы этому, как друзья, как братья, очень рады и хотим пожелать дальнейших успехов всему братскому народу Казахстана, благополучия и мира.

Благодарю за внимание.

Затем с заявлением выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Заявление Президента Касым-Жомарта Токаева

-Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего я хотел бы выразить искреннюю признательность за приглашение посетить замечательный город Баку с официальным визитом. Сегодня мы провели плодотворные переговоры по широкому кругу вопросов. Как правильно было отмечено Президентом Азербайджана, каких-либо проблем, препятствий не увидели, напротив, выразили обоюдное желание наращивать усилия с целью достижения конкретных результатов будь то в экономической сфере или на гуманитарном треке. Хотел бы особо отметить, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с Уставом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития, и в этом, конечно же, огромная личная заслуга национального лидера Азербайджана, Президента нашей братской страны Ильхама Гейдаровича Алиева. Пользуясь возможностью, я хотел бы вновь отметить, что под Вашим сильным руководством Азербайджан сегодня достигает заметных результатов в своем развитии, мы наблюдаем за этими тенденциями в Вашей стране и искренне радуемся.

Мы также видим, как динамично возрождаются Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря Вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом каких-либо сомнений не имеется. Казахстан со своей стороны готов внести определенный посильный вклад в это благородное дело. Сегодня состоялась презентация нашего казахского дара, от имени казахского народа здесь., я имею в виду в городе Физули, к концу следующего года будет построена школа искусств имени Курмангазы. Строительство этого объекта поручено ведущей строительной компании Казахстана BI, сегодня он поручился, что уложится в декларированные сроки и, конечно же, обеспечит качество, в этом каких-либо сомнений нет, потому что компания достаточно ответственная.

Символично также, что мой визит проходит в преддверии юбилейной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я вообще в принципе в силу служебных обязанностей находился с самого начала в этом процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля и сегодня мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества. Это реальный шаг вперед.

Между нами налажен доверительный политический диалог, наши государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Организации тюркских государств. И, конечно же, я, пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября нынешнего года в нашей столице состоится саммит, и мы, конечно же, с нетерпением ожидаем Вашего личного участия в данном очень важном форуме, и, конечно же, Ваше присутствие, Ваша работа в данном форуме будет иметь очень положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата.

Хотел бы также отметить, что по итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос в три раза, то есть, позитивная динамика сохраняется, но в абсолютных цифрах все же этот результат не выглядит достаточно впечатляющим, поэтому сегодня достигнута договоренность о том, что стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли, и, возможно, в ближайшее время, в ближайшие годы мы сможем говорить о достижении миллиардной отметки.

Отрадно, что совместными усилиями насыщается культурно-гуманитарная повестка, что, конечно же, способствует еще большему сближению наших народов. Сегодня я высказал инициативу о проведении Декады азербайджанской культуры в нашей стране. Я не имею никаких сомнений в отношении популярности данного мероприятия, поскольку наш народ соскучился по азербайджанской культуре, соскучился по выдающимся деятелям вашего искусства, и данное мероприятие, - я надеюсь, оно состоится, - обречено на успех. Кроме того, мы договорились о том, что будут осуществляться обмены делегаций культурных деятелей между нашими странами. Мы признательны за то, что в городе Сумгайыт одна из улиц носит название имени выдающегося представителя казахского народа Ахмета Байтурсынова. Примечательно, что Ахмет Байтурсынов был делегатом Первого Всесоюзного тюркологического съезда в 1926 году именно здесь, в городе Баку. Я думаю, что этот факт вновь говорит о том, что между нашими странами и народами всегда были очень тесные связи.

Вы знаете, что в свое время одна из улиц нашей столицы, города Нур-Султан – в то время она носила название Астана, - была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Но город развивается, столица развивается, и сейчас, с позиции сегодняшнего дня эта улица выглядит не столь внушительной, а носит имя Гейдара Алиева. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева – человека, которого мы очень сильно уважаем, искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесем название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправдано.

Сегодня мы очень подробно говорили о развитии транспортно-логической сферы взаимоотношений и сотрудничества между нашими государствами. Можно сказать, предметно говорили, соответствующие поручения даны нашим правительствам, и нет никаких сомнений, что в этом направлении будут достигнуты конкретные результаты. Во всяком случае, со стороны Казахстана имеется абсолютная заинтересованность в развитии данного вида сотрудничества.

Хотел бы особо отметить сельскохозяйственную сферу. Здесь у нас есть взаимодополняемость. Вы знаете, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В свою очередь у нас есть потребность в том, чтобы импортировать продукцию сельского хозяйства из Азербайджана, то есть плодоовощную продукцию. И вообще, в целом целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 миллионов долларов. Поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота, и это задача правительств наших стран, о чем сегодня мы договорились.

В остальном я хотел бы отметить, что оцениваю итоги своего визита как весьма успешные. Хотел бы выразить признательность, прежде всего, Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, а также его правительству за очень плодотворную работу в сторону углубления нашего сотрудничества.

Что касается Казахстана, то с нашей стороны, как говорится, каких-либо препятствий не будет, мы будем работать очень продуктивно. Мы совершенно обоснованно говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами. Слово "стратегические" ко многому обязывает, сюда нужно вкладывать конкретный смысл, конкретное содержание, и над этим мы должны поработать. У меня сохраняется очень большой оптимизм в отношении будущего нашего сотрудничества. Еще раз благодарю Вас за гостеприимство и создание необходимых условий для работы.