Блинкен назначил советника по переговорам на Кавказе

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил дипломата Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе.

Как передает Trend, об этом говорится в письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Я назначаю посла Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. В этом качестве посол Рикер будет сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США и ведущим переговорщиком от американской делегации на Женевских международных дискуссиях в этот критический период", - говорится в заявлении.

Отмечается, что США привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию.

"Посол Рикер будет взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз, а также в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы способствовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном. Назначение посла Рикера в это время подтверждает важность, которую США придают Женевским международным дискуссиям по Грузии", - говорится в заявлении.