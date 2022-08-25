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Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 25 августа 2022 15:08 (UTC +04:00)
Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается выполнение задач по инженерному обеспечению на ряде стратегически важных господствующих высот, взятых под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами проложено более 62 км новых путей снабжения в целях обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных на труднопроходимых скалистых местностях со сложным рельефом.

На освобожденных территориях и господствующих высотах с высоким профессионализмом выполняются надлежащие меры по инженерному обеспечению.

Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
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