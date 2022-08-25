Заявление Блинкена о назначении главного советника по переговорам на Кавказе вызывает удивление - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на запрос местных СМИ по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена от 24 августа.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление, распространенное МИД, вызывает удивление, что в заявлении для прессы госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филиппа Рикера на пост главного советника по переговорам на Кавказе демонстрируется подход, далекий от постконфликтных реалий, сложившихся в регионе.

"Позиция Азербайджана по Минской группе неоднократно и четко выражалась на самом высоком уровне. Попытки "реанимировать" фактически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом нисколько не служит нормализации", - отмечает Лейла Абдуллаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)