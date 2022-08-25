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Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Гахе - Распоряжение

Политика Материалы 25 августа 2022 19:05 (UTC +04:00)
Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Гахе - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильных дорог на территории села Гахбаш Гахского района.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильных дорог на территории села Гахбаш Гахского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 687,0 (шестьсот восемьдесят семь) тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 данного распоряжения.

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