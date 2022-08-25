Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Согласно распоряжению, на основании части 3 Указа Президента Азербайджанской Республики «О создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны» от 22 мая 2020 года номер 1032, указанную первоначально в приложенном к данному распоряжению плане землеустройства, относящуюся к государственной собственности и составляющую 60,0 гектара часть земельного участка, расположенного на административной территории Гарадагского района города Баку и установленного в качестве территории Алятской свободной экономической зоны, передать уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны c правом бессрочного, безвозмездного и постоянного пользования.

Министерству экономики Азербайджанской Республики и уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.