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Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" (ФОТО)

Политика Материалы 25 августа 2022 19:54 (UTC +04:00)
Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В городе Йезд Исламской Республики Иран продолжается конкурс "Снайперский рубеж".

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, 25 августа были выполнены задания по третьему этапу конкурса.

В соответствии с условиями первого задания азербайджанские снайперы в составе команды уничтожили точным огнем цели на расстоянии 300-600 метров. В ходе выполнения следующего упражнения первая снайперская пара выполнила задачи по стрельбе по целям с расстояния 150-200 метров, а также по преодолению дистанции в 300 метров с оружием. Затем вторая снайперская пара выполнила задание по уничтожению целей на расстоянии 300-600 метров.

Участники конкурса успешно выполняют поставленные задачи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж" (ФОТО)
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