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Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

Политика Материалы 25 августа 2022 20:12 (UTC +04:00)
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

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БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, передает Trend.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Вы вносите большой личный вклад в упрочение отношений между нашими государствами, которые в этом году вышли на новый уровень союзнических. Убежден, что конструктивные двусторонние связи по многим направлениям, дружба наших народов будут и далее укрепляться.

От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всей Вашей семье", - говорится в поздравлении.

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