Премьер-министр Азербайджана встретился с кыргызским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся в Кыргызстане с рабочим визитом по приглашению председателя Кабинета министров этой страны, 25 августа встретился в городе Чолпон-Ата с кыргызским коллегой Акылбеком Жапаровым.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Кыргызстаном в различных сферах.

Было отмечено, что в достижении высокого уровня двусторонних отношений особое значение имеют взаимные визиты глав государств и подписанные в ходе этих визитов документы. Также была выражена уверенность в том, что подписанные главами государств в апреле текущего года в рамках официального визита Президента Кыргызстана в Азербайджан "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном" и другие документы выведут отношения между двумя странами на новый уровень.

На встрече также были широко обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного азербайджано-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, гуманитарной, культурной и других сферах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)