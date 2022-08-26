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Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ВИДЕО)

Политика Материалы 26 августа 2022 11:05 (UTC +04:00)
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой.

"Уважаемая Мехрибан ханум, от всей гимнастической семьи сердечно поздравляем Вас с днем рождения, желаем здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в Вашей ответственной деятельности!
Выражаем Вам благодарность за успехи, достигнутые нами в гимнастике под Вашим покровительством на протяжении 20 лет!

С днем рождения!", - отмечено в сообщении Федерации.

Trend представляет вниманию читателей данное видеопоздравление.

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