Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой.
"Уважаемая Мехрибан ханум, от всей гимнастической семьи сердечно
поздравляем Вас с днем рождения, желаем здоровья, долгих лет жизни
и новых успехов в Вашей ответственной деятельности!
Выражаем Вам благодарность за успехи, достигнутые нами в гимнастике под Вашим покровительством на протяжении 20 лет!
С днем рождения!", - отмечено в сообщении Федерации.
Trend представляет вниманию читателей данное видеопоздравление.