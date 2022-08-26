Рады возвращению азербайджанцев в города Лачин, села Забух и Сус - МИД Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы рады возвращению азербайджанцев в города Лачин, села Забух и Сус в рамках процесса, продолжающегося в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

МИД выразил надежду, что этот важный шаг в направлении установления мира и стабильности на Южном Кавказе внесет вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений, а также ситуации в регионе в целом.

"Турция, как и прежде, продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана", - говорится в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)