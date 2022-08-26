В Азербайджане ряд учреждений будет согласовывать друг с другом вопросы использования радиочастот и телекоммуникационных услуг

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №277 Президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О телекоммуникациях" от 9 августа 2005 года.

Согласно указу, пункт 2.10 указа о внесении изменений в указ №277 Президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О телекоммуникациях" от 9 августа 2005 года приводится в следующей редакции:

"2.10. полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 10.1 настоящего закона, в отношении использования телекоммуникационных услуг осуществляет Тарифный (ценовой) совет Азербайджана, в отношении использования радиочастот - министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана по согласованию с министерством экономики и министерством финансов Азербайджана".

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.